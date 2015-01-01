Write the text from the Internet news about the earthquake and flooding with the use of passive voice
Английский язык
Write the text from the Internet news about the earthquake and flooding with the use of passive voice
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Написать текст из интернет-новостей о землетрясении и наводнений с использованием пассивного голоса
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите. Число которое напишу так 3' с запятой это дробь с целым. 1) 3'3/7:1'5/11-26/49*2'1/52 2)1'3/35:1'1/56-3'5/21:1'22/63 Решить по действиям
Математика
В начале 2015 года в шкафу у Артема стояло 33 книги некоторые из них некоторые из них ??н читал а не которые нет. до 23 февраля он прочитал 4 книги...
Математика
Русский язык