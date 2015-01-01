Write the text from the Internet news about the earthquake and flooding with the use of passive voice

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Write the text from the Internet news about the earthquake and flooding with the use of passive voice
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Гость:
Написать текст из интернет-новостей о землетрясении и наводнений с использованием пассивного голоса
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