Определить давление табурета на пол во сколько раз давление табуреток когда он стоит на ножках отличается от давления табуретов вверх ножками=)
Физика
Определить давление табурета на пол во сколько раз давление табуреток когда он стоит на ножках отличается от давления табуретов вверх ножками=)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Давление определяется формулой а сила тяжести F - и в первом, и во втором случае одинакова, поскольку она равна , масса-то не меняется значит, смотрим на площадь когда на полу ножки табуретки, то: ножки у стула, как правило круглые, а значит в основании лежит круг, площадь круга равна радиус около 1 см, значит S=4*2пr= 8*3.14=25 см в квадрате если стул лежит вверх ножками, то площадь равна где-то 30*30=900 см в квадрате значит давление стула больше давления сидения на пол в 900/25= 36 раз
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