Помогите очень срочно нужно! Здесь можешь записать сведения о недавних экологиче??ких катастрофах (по собщениям средств массовой информации)

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Участок автодороги «Кировоград – Кривой-Рог – Запорожье», который проходит по верху защитной дамбы №8 Каховского водохранилища, из-за длительного отсутствия внимания ответственных служб является одним из наиболее опасных объектов. Его плачевное состояние может спровоцировать гидродинамический прорыв, в результате чего тысячи кубометров воды смоют все на своем пути! Об этом, с трибуны Верховного Совета, заявил народный депутат Украины Андрей Шипко.