3.Как образуются западные ветры умеренных широт?

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В умеренных широтах дуют преимущественно западные ветры, их образование объясняется тем, что от тропических поясов высокого давления ветры направлены не только к экватору, но и к полюсам, поскольку возле 65 с. ш. и ю. ш. находятся пояса низкого давления. В результате вращения Земли эти ветры отклоняются от своего меридионального направления вправо (в Северном полушарии) и влево (в Южном полушарии) . Так образуется мощный западный перенос.