Разложить на множители: ab(2)-b(2)d-ac+cd+b(2)-c (2) - это степень
Алгебра
Разложить на множители: ab(2)-b(2)d-ac+cd+b(2)-c (2) - это степень
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Аb^2 -b^2d-ac+cd+b^2-c=b^2(a-d+1) -c(a-d+1)= (a-d+1)(b^2 -c) ---- ----- -----
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