Розкрийте дужки до правил милозвучності 1 зайдіть (У.В) КІМНАТУ 2 ПОБУДУВАЛИ(У.В) ЗО??ПАРКУ
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Розкрийте дужки до правил милозвучності 1 зайдіть (У.В) КІМНАТУ 2 ПОБУДУВАЛИ(У.В) ЗО??ПАРКУ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Зайдіть у кімнату 2. Побудували в зоопарку
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