Какие вещества относятся к неорганическим и органическим?
Биология
Какие вещества относятся к неорганическим и органическим?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Органические вещества — белки, липиды, углеводы, нуклеиновые кислоты и некоторые биологически активные вещества, например гормоны, ферменты и фитогормоны. Неорганические — вода, соли, кислоты, щелочи и все химические элементы.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Выбери правильн.ответ 1True2False3Not statedHello!My name is Fred.I've got a large family.My father is a pilot.My mother is a doctor.I've got a lit...
Математика
Вырази в метрах 7 км 8 км ,Ноль 60 м 90 км Ноль ноль 5 м 40 км 305 м Квадратных метрах семь квадратных метров 1600Дм Квадрате 240.000 см квадрат...
Химия
Плотность смеси газов, содержащей 25% этана, 25% пропана и 50% бутана, по азоту равна: 1) 1,18; 2) 2,0; 3) 0,78; 4) 1,7; 5) 1,0.
Геометрия