Какие вещества относятся к неорганическим и органическим?

Гость: Гость:

Органические вещества — белки, липиды, углеводы, нуклеиновые кислоты и некоторые биологически активные вещества, например гормоны, ферменты и фитогормоны. Неорганические — вода, соли, кислоты, щелочи и все химические элементы.