Начертите схему цепи, состоящую из источника тока, ключа, двух лампочек, амперметра и двух вольтметров, измеряющих напряжение на лампочках

Физика

Начертите схему цепи, состоящую из источника тока, ключа, двух лампочек, амперметра и двух вольтметров, измеряющих напряжение на лампочках

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