Помогите ,пожалуйста! Нужно сделать анализ стих стихотворения Бунина : "Льет без ??онца. В лесу туман. Качают елки головою: "Ах, Боже мой!" - Лес точно пьян, Пресыщен влагой дождевою. В сторожке темной у окна Сидит и ложк...

Литература

Помогите ,пожалуйста! Нужно сделать анализ стих стихотворения Бунина : "Льет без ??онца. В лесу туман. Качают елки головою: "Ах, Боже мой!" - Лес точно пьян, Пресыщен влагой дождевою. В сторожке темной у окна Сидит и ложкой бьет ребенок. Мать на печи,- все спит она, В сырых сенях мычит теленок. В сторожке грусть, мушиный гуд... - Зачем в лесу звенит овсянка, Грибы растут, цветы цветут И травы ярки, как медянка? Зачем под мерный шум дождя, Томясь всем миром и сторожкой, Большеголовое дитя Долбит о подоконник ложкой? Мычит теленок, как немой, И клонят горестные елки Свои зеленые иголки: "Ах, Боже мой! Ах, Боже мой!"

Автор: Гость