Помогите ,пожалуйста! Нужно сделать анализ стих стихотворения Бунина : "Льет без ??онца. В лесу туман. Качают елки головою: "Ах, Боже мой!" - Лес точно пьян, Пресыщен влагой дождевою. В сторожке темной у окна Сидит и ложк...
Литература
Помогите ,пожалуйста! Нужно сделать анализ стих стихотворения Бунина : "Льет без ??онца. В лесу туман. Качают елки головою: "Ах, Боже мой!" - Лес точно пьян, Пресыщен влагой дождевою. В сторожке темной у окна Сидит и ложкой бьет ребенок. Мать на печи,- все спит она, В сырых сенях мычит теленок. В сторожке грусть, мушиный гуд... - Зачем в лесу звенит овсянка, Грибы растут, цветы цветут И травы ярки, как медянка? Зачем под мерный шум дождя, Томясь всем миром и сторожкой, Большеголовое дитя Долбит о подоконник ложкой? Мычит теленок, как немой, И клонят горестные елки Свои зеленые иголки: "Ах, Боже мой! Ах, Боже мой!"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Арина,я уверенна,что вы сами сможете это сделать)))))
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