Запиши число ,в котором а)157миллионов38тысяч20едениц б)26миллионов26тысяч26едениц в)4 миллиарда 630миллионов 8тысяч 50едениц
Математика
Запиши число ,в котором а)157миллионов38тысяч20едениц б)26миллионов26тысяч26едениц в)4 миллиарда 630миллионов 8тысяч 50едениц
Ответ(ы) на вопрос:
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А) 157038020 б) 26026026 в) 4630008050
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