Помогите пожалуйста геометрия 8кл
Геометрия
Помогите пожалуйста геометрия 8кл
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Гость:
18,2 умножить на 4 равен 72,8
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