Реши уравнения 6•х=30. 7•у=56 а:7=9. 48:b=6. б) составь уравнения и реши их .задуманное число увеличили в5раз ,получилось число 45 . задуманное число уменьшили в 7раз ,получилось число 8. число 42 разделили на задуманное число ...
Математика
Реши уравнения 6•х=30. 7•у=56 а:7=9. 48:b=6. б) составь уравнения и реши их .задуманное число увеличили в5раз ,получилось число 45 . задуманное число уменьшили в 7раз ,получилось число 8. число 42 разделили на задуманное число ,получилось число 7.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6*х=30 х=30:6 х=5 7*у=56 у=56:7 у=8 48:ь=6 ь=48:6 ь=8 х*5=45 х=45:5 х=9 х:7=8 х=7*8 х=56 42:х=7 х=42:7 х=6
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