Реши уравнения 6•х=30. 7•у=56 а:7=9. 48:b=6. б) составь уравнения и реши их .задуманное число увеличили в5раз ,получилось число 45 . задуманное число уменьшили в 7раз ,получилось число 8. число 42 разделили на задуманное число ...

Математика

Реши уравнения 6•х=30. 7•у=56 а:7=9. 48:b=6. б) составь уравнения и реши их .задуманное число увеличили в5раз ,получилось число 45 . задуманное число уменьшили в 7раз ,получилось число 8. число 42 разделили на задуманное число ,получилось число 7.

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