Слово сквозь разобрать по составу
Русский язык
Слово сквозь разобрать по составу
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Гость:
Тут только корень, окончание нулевое, мягкий знак в основу не входит
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