Какое слово не имеет окончание а)соседние б) изучение в) планетарий г)весений

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Какое слово не имеет окончание а)соседние б) изучение в) планетарий г)весений
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Гость:
Планетарий это планетарий
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