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Сколько будет 670:100 с остатком
Математика
Сколько будет 670:100 с остатком
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
670:100=6 (ост 7) Ответ: 6 и ост. 7
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