Привет ребята помогите пожалуйста решить выражение

Математика
Привет ребята помогите пожалуйста решить выражение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3*5*4=60 кг. ответ 60 кг
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