3-х значное число записано разными цифрами, в порядке увелечения их значения, но в ??го названии все слова начинаются с одной буквы. Другое 3-х значное число состоит из одинаковых цифр, а в его названии все слова начинаются с р...

Математика

3-х значное число записано разными цифрами, в порядке увелечения их значения, но в ??го названии все слова начинаются с одной буквы. Другое 3-х значное число состоит из одинаковых цифр, а в его названии все слова начинаются с разных букв. Какие это числа? ПОМОГИТЕ! ПЛИЗ!

Автор: Гость