3-х значное число записано разными цифрами, в порядке увелечения их значения, но в ??го названии все слова начинаются с одной буквы. Другое 3-х значное число состоит из одинаковых цифр, а в его названии все слова начинаются с р...
Математика
3-х значное число записано разными цифрами, в порядке увелечения их значения, но в ??го названии все слова начинаются с одной буквы. Другое 3-х значное число состоит из одинаковых цифр, а в его названии все слова начинаются с разных букв. Какие это числа? ПОМОГИТЕ! ПЛИЗ!
Ответ(ы):
Гость:
1)147-Сто Сорок Семь 2)111-Сто Одиннадцать. Все решается легко и просто)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Помогите пожалуйста))))))) Один из корней уравнения x2 – 13x +q = 0 равен 12,5. Найдите дру??ой корень и коэффициент q. Один из корней уравнени...
Обществознание
пожалуйста помогите закрыть пробирку пробкой после того как в нее попал маленьк??й пузырек воздуха то есть сжать воздух. Закрылась? какой вывод...
Математика
География