Помогите пожалуйста))))))) Один из корней уравнения x2 – 13x +q = 0 равен 12,5. Найдите дру??ой корень и коэффициент q. Один из корней уравнения 5x2 + bx + 24 = 0 равен 8. Найдите другой корень и коэффициент b. Один из корне...

Алгебра

Помогите пожалуйста))))))) Один из корней уравнения x2 – 13x +q = 0 равен 12,5. Найдите дру??ой корень и коэффициент q. Один из корней уравнения 5x2 + bx + 24 = 0 равен 8. Найдите другой корень и коэффициент b. Один из корней уравнения 10x2 – 33x + c = 0 равен 5,3. Найдите другой корень и коэффициент c.

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