пожалуйста помогите закрыть пробирку пробкой после того как в нее попал маленьк??й пузырек воздуха то есть сжать воздух. Закрылась? какой вывод о сжатии воды и воздуха можно сделать?
Обществознание
пожалуйста помогите закрыть пробирку пробкой после того как в нее попал маленьк??й пузырек воздуха то есть сжать воздух. Закрылась? какой вывод о сжатии воды и воздуха можно сделать?
Ответ(ы):
Гость:
Молекулы воздуха располагаются далеко друг от друга. Расстояние между ними во много больше, чем размер самих молекул. Следовательно это расстояние можно легко изменить (сжать или увеличить) благодаря этому газ заполняет весь предоставленный ему объем. Молекулы воды напротив, находятся близко друг к другу(как в твёрдых телах) но за счёт "прыжков"(меняются местами с другими молекулами) которые они совершают с частотой 10в-11 степени секунды вода текучая. Из-за расстояния молекул вода не сжимается.
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