Какие выработались приспособления у многолетних и однолетних растений к неблаго??риятным условиям зимы
Биология
Какие выработались приспособления у многолетних и однолетних растений к неблаго??риятным условиям зимы
Ответ(ы):
Гость:
Выробаталась пищевая приспособленность к воде и пище но зимой у некотрых растений отсыхает плодовитая и едовая котегория кней относиться фиалка и папоротник и очень редко дикоростущая роза
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