Длину стальной проволки уменьшили в 1,5 раз. Как изменится сопративление проволоки?

Физика
Длину стальной проволки уменьшили в 1,5 раз. Как изменится сопративление проволоки?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Уменьшится в 1,5 раза,т.е. прямо пропорционально
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