Выразите число 100 пятью одинаковыми цифрами. Предложите четыре способа решения.

Математика
Выразите число 100 пятью одинаковыми цифрами. Предложите четыре способа решения.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Знаю только 1  (5+5+5+5)х5=100
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