Разложите на множители выражение: 3(4-х)^2-4(х-4)

Алгебра
Разложите на множители выражение: 3(4-х)^2-4(х-4)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
=3(х-4)²-4(х-4)=(х-4)(3(х-4)-4)=(х-4)(3х-12-4)=(х-4)(3х-16)
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