Теперь о доброте. Добрым называют такого человека, который приносит с собой в мир ??овсе не сентиментальность, не слезливое умиление перед всем по поводу и без повода. Вот как определён добрый человек в Толковом словаре Владими...

Русский язык

Теперь о доброте. Добрым называют такого человека, который приносит с собой в мир ??овсе не сентиментальность, не слезливое умиление перед всем по поводу и без повода. Вот как определён добрый человек в Толковом словаре Владимира Даля: «Дельный, сведущий, умеющий, усердный, исправный». Сведущий – человек, не только хорошо знающий своё дело, свою специальность, а широко и объёмно понимающий те цели, которые стоят перед обществом, и умеющий этим целям служить. Иными словами – человек культурный, мыслящий масштабно и действующий. Но культура действий невозможна без культуры чувств, которая приходит только к тому, кто умеет понять прекрасное, прислушаться к нему и объявить себя его слугой. Кто мы такие без родной культуры? Люди, себя не знающие, родства не помнящие? Старая истина, но напомнить о ней никогда не грех. 1.Подчеркните наречия и выполните их морф разбор 2.Найдите в тексте прил перешедшее в сущ и подчеркните его как член предложения. 3.подчеркните однородные члены предложения.

Автор: Гость