График функции x-1 в квадрате равно x
Алгебра
График функции x-1 в квадрате равно x
Ответ(ы):
Гость:
Нет, равно: х^2-2x+1
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