Стороны треугольника относятся как 4:13:15, площадь равна 96, найти периметр треуголь??ика
Геометрия
Стороны треугольника относятся как 4:13:15, площадь равна 96, найти периметр треуголь??ика
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