Сочинения "Зимний день"
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Сочинения "Зимний день"
Ответ(ы):
Гость:
Это был чудесный зимний день! Изумительные кристаллы в форме снежинок нежно падали на землю. Создавалось ощущение, будто ты попал в сказу. Земля, деревья, детские площадки б удто покрыты белым, пушистым снежным пледом. Щеки становятся розовыми от легкого мороза. Зима дарит много развлечений - катание на санках, коньках и на лыжах, игры в снежки, из-за этого ее так любят дети. Зима – чудесная пора года!
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