Сочинения "Зимний день"

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Сочинения "Зимний день"
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Это был чудесный зимний день! Изумительные кристаллы в форме снежинок нежно падали на землю. Создавалось ощущение, будто ты попал в сказу. Земля, деревья, детские площадки  б удто покрыты белым, пушистым снежным  пледом. Щеки становятся розовыми от легкого мороза.   Зима дарит  много развлечений -  катание на санках, коньках и на лыжах, игры в снежки, из-за этого ее так любят дети.  Зима –  чудесная пора года!
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