ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА Произведение двух чисел равна 24,6 . Первый множитель увеличили в 0,2 раза , а второй в 4,5 раз . Найдите новое произведение .

Математика

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА Произведение двух чисел равна 24,6 . Первый множитель увеличили в 0,2 раза , а второй в 4,5 раз . Найдите новое произведение .

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