ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА Произведение двух чисел равна 24,6 . Первый множитель увеличили в 0,2 раза , а второй в 4,5 раз . Найдите новое произведение .

Математика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА Произведение двух чисел равна 24,6 . Первый множитель увеличили в 0,2 раза , а второй в 4,5 раз . Найдите новое произведение .
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
X*y=24,6; x=24,6/y 0,2x*4,5y=(0,2*24,6*4,5y)/y=22,14 Нет?
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