ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА Произведение двух чисел равна 24,6 . Первый множитель увеличили в 0,2 раза , а второй в 4,5 раз . Найдите новое произведение .
Математика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА Произведение двух чисел равна 24,6 . Первый множитель увеличили в 0,2 раза , а второй в 4,5 раз . Найдите новое произведение .
Ответ(ы):
Гость:
X*y=24,6; x=24,6/y 0,2x*4,5y=(0,2*24,6*4,5y)/y=22,14 Нет?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Найдите и подчеркните устаревшие слова: не одни только дружинники князя Алексан??ра Невского, но все равно новгородские люди вышли положить живот...