Обчисліть масу бромної води,яка знебарвлить етилен об*ємом 1,12л(н.у.)?

Химия
Обчисліть масу бромної води,яка знебарвлить етилен об*ємом 1,12л(н.у.)?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
обчисліть масу бромної води,яка знебарвить етилен об*ємом 1,12л(н.у.)? 1.12     x C2H4+Br2=C2H4Br2 22.4    80*2-160 1.12-x 22.4-160   x=1.12*160/22.4=8
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