Монету достоинством 50 рублей нужно разменять на монеты достоинством 1 рубль и 5 ру??лей. Сколько монет может быть:26 или 25?

Математика
Монету достоинством 50 рублей нужно разменять на монеты достоинством 1 рубль и 5 ру??лей. Сколько монет может быть:26 или 25?
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26‼‼‼‼‼‼‼‼‼‼‼‼‼‼‼‼‼‼‼‼
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