Классификация удобрений.Помогите пожалуйста,мне срочно нужно!!!
Биология
Классификация удобрений.Помогите пожалуйста,мне срочно нужно!!!
Ответ(ы):
Гость:
Удобрения можно разделить по химическому составу - на неорганические, минеральные, органические, органо-минеральные и бактериальные.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
З двох аеродромив,видстань миж якими 2560км, вилетили одночасно назустрич один одному два литаки и зустрилися через 2 год. Перший литак летив зи шв...
Химия
Русский язык
Пожалуйста, помогите пожалуйста! Срочно надо, и напишите пожалуйста нормально, чт??б можно было списать!
Математика