Классификация удобрений.Помогите пожалуйста,мне срочно нужно!!!

Биология
Классификация удобрений.Помогите пожалуйста,мне срочно нужно!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Удобрения можно разделить по химическому составу - на неорганические, минеральные, органические, органо-минеральные и бактериальные.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Можете пожалуйста решить 2 задачу и объяснить, как вы ее решили.
Ответить
Математика
З двох аеродромив,видстань миж якими 2560км, вилетили одночасно назустрич один одному два литаки и зустрилися через 2 год. Перший литак летив зи шв...
Ответить
Химия
Чи вистачить хлору об’ємом 44,8 л для повного заміщення Гідрогену в метані об’ємом 5,6 л(н.у.)?
Ответить
Русский язык
Пожалуйста, помогите пожалуйста! Срочно надо, и напишите пожалуйста нормально, чт??б можно было списать!
Ответить
Математика
100/(18+(82-10х)/6)=5
Ответить