Чи вистачить хлору об’ємом 44,8 л для повного заміщення Гідрогену в метані об’ємом 5,6 л(н.у.)?
Химия
Чи вистачить хлору об’ємом 44,8 л для повного заміщення Гідрогену в метані об’ємом 5,6 л(н.у.)?
Ответ(ы):
Гость:
чи вистачить хлору об’ємом 44,8 л для повного заміщення Гідрогену в метані об’ємом 5,6 л(н.у.)? 1. При заміщенні одного атома гідрогену потрібно один атом хлору, відповідно відношення відповідно 1:1 на 5,6 потрібно 5,6, а хлору 44,8/5,6= 8, потрібно для повного заміщенння 22,4 л Вистачить!
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