Ребят, срочно надо 1 и 2. Спасиб заранее
Геометрия
Ребят, срочно надо 1 и 2. Спасиб заранее
Ответ(ы):
Гость:
1.один из углов больше другого в 3раза имеем х+3х=180град 4х=180град х=45град, второй угол 3*45=135град 2.имеется по четыре пары углов, причем в каждой паре один из углов больше другого на 44град х+х+44=180 2х=136 х=68град второй угол 68+44=112град. Значит 4 угла по 68град и 4 угла по 112град
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