В каждом ряду отметь название величины , которую удобно измерить в миллиметрах
Математика
В каждом ряду отметь название величины , которую удобно измерить в миллиметрах
Ответ(ы):
Гость:
Толщина картона,толщина лески и ширина тетради.
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