Что такое гласный согласный ?что такое суффикс? почему пишется ученик а не учиник ?

Русский язык
Что такое гласный согласный ?что такое суффикс? почему пишется ученик а не учиник ?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Гласные отмечаются красным цветом а согласные синим гласные могут быть только ударными или нет а согласные парными,звонкими,глухими,твердыми и мягкими . Суффикс пишется после корня и перед окончанием Ученик проверочное слово уче"ние
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