Площадь поперечного сечения алюменивего проводника увеличили в 4 раза .Как изменится сопративление провадника?

Физика
Площадь поперечного сечения алюменивего проводника увеличили в 4 раза .Как изменится сопративление провадника?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Уменьшится в 4 раза.Обратная зависимость сопротивления от площади сечения проводника.
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