8 слів з чергуванням приголосних літер
Українська мова
8 слів з чергуванням приголосних літер
Ответ(ы):
Гость:
Париж - паризький; Друг - дружба; Товариш - товариський; Пастух - пастуший; Око - очі; Книга - книзі; Плуг - плужок; Вік - вічний. Сподіваюсь, що допомогла))
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