Купили 3 шоколадки по 24 грн і 3 шоколадки по 32 грн. Яка вартість усієї покупки? Розв'??жи задачу. Склади всі можливі варіанти обернених задач.
Математика
Купили 3 шоколадки по 24 грн і 3 шоколадки по 32 грн. Яка вартість усієї покупки? Розв'??жи задачу. Склади всі можливі варіанти обернених задач.
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