Купили 3 шоколадки по 24 грн і 3 шоколадки по 32 грн. Яка вартість усієї покупки? Розв'??жи задачу. Склади всі можливі варіанти обернених задач.

Математика

Купили 3 шоколадки по 24 грн і 3 шоколадки по 32 грн. Яка вартість усієї покупки? Розв'??жи задачу. Склади всі можливі варіанти обернених задач.

Автор: Гость