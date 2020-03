Очень очень прошу! Помогите пожалуйста Срочно )) 1.Выберите глагол в соответствую??ем времени пассивного залога The most money ever … by a single customer. a) are spent b) is spent c) was spent 2.Выберите правильную видовре...

Английский язык

Очень очень прошу! Помогите пожалуйста Срочно )) 1.Выберите глагол в соответствую??ем времени пассивного залога The most money ever … by a single customer. a) are spent b) is spent c) was spent 2.Выберите правильную видовременную форму сказуемого Harrods … over 120 tons of the Christmas pudding at Christmas time. a) sell b) sold c) sells 3.Вставьте соответствующее притяжательное местоимение Harrods has a great many overseas visitors, and exports many of … goods. 4.Выберите правильный модальный глагол People … find the biggest bargains on the first day of the sales. a) must b) can c) may

