Краткое содержание сказки спящая красавица
Литература
Краткое содержание сказки спящая красавица
Ответ(ы):
Гость:
На день рождения принцессы пригласили семеро фей, а одну обошли приглашением, так как думали, что ее уже нет в живых. Когда незваная гостья все же пришла, ее посадили за стол вместе со всеми, но золотого ящичка с прибором на ее долю не осталось. Молодая фея заволновалась, что обиженная волшебница преподнесет новорожденной плохой дар и спряталась в комнате принцессы. Когда восьмая фея сказала, что принцесса уколет руку веретеном и умрет, молодая фея появилась перед гостями и обещала, что принцесса не умрет, а будет спать 100 лет, пока ее не разбудит прекрасный принц. Хотя король запретил всему королевству прясть, принцесса на чердаке загородного дома нашла старуху с прялкой — и предсказание свершилось. Чтобы девушке не было одиноко, фея усыпила весь замок, кроме короля и королевы, и окружила его непроходимой чащей. Принц смог пробраться в замок, где нашел принцессу в старомодном одеянии и разбудил ее. Тут же сыграли свадьбу.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите пожалуйста сделать расшифровки букв.Например: Буква А-аккуратность Б-??есконечность В-волшебная И т.д.Мне надо так расшифровать сл...
Английский язык
Помогите пожалуйста сделать a) Look at the pictures on this page. Which shows: heavy traffic; a museum; a street perform;handprints of film stars; ...
Английский язык
Очень очень прошу! Помогите пожалуйста Срочно )) 1.Выберите глагол в соответствую??ем времени пассивного залога The most money ever … by a sing...