Краткое содержание сказки спящая красавица

Гость: Гость:

На день рождения принцессы пригласили семеро фей, а одну обошли приглашением, так как думали, что ее уже нет в живых. Когда незваная гостья все же пришла, ее посадили за стол вместе со всеми, но золотого ящичка с прибором на ее долю не осталось. Молодая фея заволновалась, что обиженная волшебница преподнесет новорожденной плохой дар и спряталась в комнате принцессы. Когда восьмая фея сказала, что принцесса уколет руку веретеном и умрет, молодая фея появилась перед гостями и обещала, что принцесса не умрет, а будет спать 100 лет, пока ее не разбудит прекрасный принц. Хотя король запретил всему королевству прясть, принцесса на чердаке загородного дома нашла старуху с прялкой — и предсказание свершилось. Чтобы девушке не было одиноко, фея усыпила весь замок, кроме короля и королевы, и окружила его непроходимой чащей. Принц смог пробраться в замок, где нашел принцессу в старомодном одеянии и разбудил ее. Тут же сыграли свадьбу.