Помогите пожалуйста сделать расшифровки букв.Например: Буква А-аккуратность Б-??есконечность В-волшебная И т.д.Мне надо так расшифровать слово Сахарная.Пожалуйста очень надо!

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Помогите пожалуйста сделать расшифровки букв.Например: Буква А-аккуратность Б-??есконечность В-волшебная И т.д.Мне надо так расшифровать слово Сахарная.Пожалуйста очень надо!
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