Помогите пожалуйста сделать расшифровки букв.Например: Буква А-аккуратность Б-??есконечность В-волшебная И т.д.Мне надо так расшифровать слово Сахарная.Пожалуйста очень надо!
Русский язык
Помогите пожалуйста сделать расшифровки букв.Например: Буква А-аккуратность Б-??есконечность В-волшебная И т.д.Мне надо так расшифровать слово Сахарная.Пожалуйста очень надо!
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите пожалуйста сделать a) Look at the pictures on this page. Which shows: heavy traffic; a museum; a street perform;handprints of film stars; ...
Английский язык
Очень очень прошу! Помогите пожалуйста Срочно )) 1.Выберите глагол в соответствую??ем времени пассивного залога The most money ever … by a sing...