Можете пожалуйста решить 2 задачу и объяснить, как вы ее решили.

Гость: Гость:

Я считаю,что на первом и втором рисунке. т.к. первый кирпич давит с наибольшей массой из-за его формы.те он прямоугольный и поставлен вертикально,а значит,что и давит ь с большей массой тоже самое и со вторым Я думаю,вы поняли