Можете пожалуйста решить 2 задачу и объяснить, как вы ее решили.
Физика
Можете пожалуйста решить 2 задачу и объяснить, как вы ее решили.
Ответ(ы):
Гость:
Я считаю,что на первом и втором рисунке. т.к. первый кирпич давит с наибольшей массой из-за его формы.те он прямоугольный и поставлен вертикально,а значит,что и давит ь с большей массой тоже самое и со вторым Я думаю,вы поняли
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