На сколько процентов число а больше числа б: 1) а=9; б=6 2) а=80; б=64
Математика
На сколько процентов число а больше числа б: 1) а=9; б=6 2) а=80; б=64
Ответ(ы):
Гость:
1) на 3 процент 2) на 24 процент
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