Найдите и подчеркните устаревшие слова: не одни только дружинники князя Алексан??ра Невского, но все равно новгородские люди вышли положить живот свой за русскую землю и, встреться на рыхлом весеннем льду Чудского озера с крес...

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Найдите и подчеркните устаревшие слова: не одни только дружинники князя Алексан??ра Невского, но все равно новгородские люди вышли положить живот свой за русскую землю и, встреться на рыхлом весеннем льду Чудского озера с крестоносцами побили их в сече столь жестокой, что льда на озере стало не видно все покрылось кровью

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