Розвяжіть нерівність 9-х^2менше рівне 0. 2хбільше рівне 6
Алгебра
Розвяжіть нерівність 9-х^2менше рівне 0. 2хбільше рівне 6
Ответ(ы):
Гость:
9-х^2<=0 2х>=6 (3-х)(3+х)<=0 х=3. х=-3 х<=-3 и х>=3 2х>=6 х>=3 ответ :х>=3
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