Что появилось раньше а что поже часы лампочка печатный станок

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Что появилось раньше а что поже часы лампочка печатный станок
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Гость:
Сначала,   наверное, часы, потом станок, потом лампочка
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