Что появилось раньше а что поже часы лампочка печатный станок
История
Что появилось раньше а что поже часы лампочка печатный станок
Ответ(ы):
Гость:
Сначала, наверное, часы, потом станок, потом лампочка
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