Помогите с задачей.куплено 25 гвоздик и 35 роз на сумму 1425р .Kакова цена одной гвозди??и и одной розы ,если одна гвоздика в 2 раза дешевле одной розы
Математика
Помогите с задачей.куплено 25 гвоздик и 35 роз на сумму 1425р .Kакова цена одной гвозди??и и одной розы ,если одна гвоздика в 2 раза дешевле одной розы
Ответ(ы):
Гость:
Пусть одна роза стоит х рублей,тогда гвоздика х/2 25*х/2+35х=1425 12.5х+35х=1425 47.5х=1425 х=30 рублей-стоит одна роза 30/2=15 рублей-стоит одна гвоздика
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Українська мова
Математика
Русский язык