Помогите с задачей.куплено 25 гвоздик и 35 роз на сумму 1425р .Kакова цена одной гвозди??и и одной розы ,если одна гвоздика в 2 раза дешевле одной розы

Математика

Помогите с задачей.куплено 25 гвоздик и 35 роз на сумму 1425р .Kакова цена одной гвозди??и и одной розы ,если одна гвоздика в 2 раза дешевле одной розы

Автор: Гость