8. Ты решил построить дом...

Гость: Гость:

В первую очередь надо обработать материал антисептиком. Надо обязательно сделать гидроизоляцию от фундамента. В фундаменте надо сделать вентиляционные отверстия, чтобы пол не гнил. На крыше тоже надо сделать гидроизоляцию, особенно, если крыть будете металлочерепицей. Иначе под ней будет образовываться конденсат и обрешётка будет мокнуть. Гидроизоляцию надо сделать под оконные подушки.