За контрольную работу 6 человек получили "5", 10 человек -" 4", а остальные четверо "3". С??олько процентов всех учащихся получили отметку " 5", сколько "4" и сколько "3" помогите плиз не могу решить
Математика
За контрольную работу 6 человек получили "5", 10 человек -" 4", а остальные четверо "3". С??олько процентов всех учащихся получили отметку " 5", сколько "4" и сколько "3" помогите плиз не могу решить
Ответ(ы):
Гость:
В классе 20 людей 200/100=2% 1 человек 20/2=10% Пятёрка 20/4=50% Четвёрка И 40% Троешники
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