За контрольную работу 6 человек получили "5", 10 человек -" 4", а остальные четверо "3". С??олько процентов всех учащихся получили отметку " 5", сколько "4" и сколько "3" помогите плиз не могу решить

Математика

За контрольную работу 6 человек получили "5", 10 человек -" 4", а остальные четверо "3". С??олько процентов всех учащихся получили отметку " 5", сколько "4" и сколько "3" помогите плиз не могу решить

Автор: Гость