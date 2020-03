Кто знает это задание и знает как его сделать помогите пожалуйста! Read again and complete the sentences (1-4). 1. Big Ben is in ................ . 2. Big Ben is the name of ................. . 3. The tower is ...............

Английский язык

Кто знает это задание и знает как его сделать помогите пожалуйста! Read again and complete the sentences (1-4). 1. Big Ben is in ................ . 2. Big Ben is the name of ................. . 3. The tower is ................. high. 4. Each hour hand is ............... long. 5 класс.

Автор: Гость